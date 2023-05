Klimaaktivisten kippen schwarzes Wasser in Trevi-Brunnen in Rom

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Gipfel geht mit Reden von Biden und Selenskyj zu Ende

Hiroshima: Der G7-Gipfel in der japanischen Stadt ist mit Reden des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und seines US-Kollegen Biden zu Ende gegangen. Biden hat Kiew weitere Militärhilfe im Wert von knapp 350 Millionen Euro versprochen. Selenskyj fliegt außerdem mit der Zusage des Westens nach Hause, ukrainische Piloten an modernen Kampfjets auszubilden, was als möglicher erster Schritt hin zu einer späteren Lieferung solcher Flugzeuge gewertet wird. Wann welches Land wieviele Jets liefert, ist aber unklar. Bundeskanzler Scholz erklärte, die Zusage sei vor allem eine Botschaft an Russland, nicht darauf zu setzen, wenn man nur lange genug durchhalte, werde am Ende die Unterstützung für die Ukraine nachlassen. Scholz ist inzwischen an die innerkoreanische Grenze weitergereist. Dort warb er um Investitionen Südkoreas in die deutsche Chip-Branche. An den Machthaber Nordkoreas appellierte er, die Atom- und Raketentests einzustellen.

