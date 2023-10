Klimaaktivisten kippen Farbe auf Berliner Stadtautobahn

Berlin: Klimaaktivisten haben in der Früh Betonklötze vor dem Bundesfinanzministerium aufgestellt und Farbe auf der Stadtautobahn verteilt. Wie die "Letzte Generation" mitteilte, wurde die A 100 in Höhe Kurfürstendamm mit zwei Autos und mehreren Aktivisten blockiert. Auf der Fahrbahn seien die Farben der niederländischen Flagge Rot, Weiß, Blau verteilt worden. Hintergrund sei eine Reihe von Protesten in den Niederlanden, mit denen Aktivisten ein Ende der Subventionen fossiler Energieträger durch die niederländische Regierung erreicht hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 15:00 Uhr