Klimaaktivisten in Nürnberg zu Geldstrafen verurteilt

Bundesregierung kündigt Lieferung von zunächst 14 Leopard-Panzer an die Ukraine an

Berlin: Deutschland wird den Kampfpanzer Leopard an die Ukraine liefern. Zunächst sollen 14 Fahrzeuge des Typs 2A6 aus dem Bestand der Bundeswehr an Kiew gehen, sagte Bundeskanzler Scholz nach Angaben seines Sprechers. Außerdem will Berlin den Partnerstaaten genehmigen, den Leopard aus ihren Beständen an die Ukraine zu liefern. Nach Polen und Finnland wollen sich nun auch Spanien und die Niederlande den Ländern anschließen, die den Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Nach den Worten von Bundeskanzler Scholz ist das deutsche Vorgehen eng mit den Verbündeten abgestimmt worden. Verteidigungsminister Pistorius erläuterte in einem Interview weitere Einzelheiten. Es sei zunächst das Ziel, ein Panzerbataillon aufzustellen. Dem soll dann ein Zweites folgen. In einem Bataillon in der Bundeswehr sind 44 Kampfpanzer. Pistorius machte auch klar, dass es etwa drei Monate dauern könnte, bis Panzer und Munition geliefert werden können. Die ukrainischen Soldaten sollen in Deutschland am Leopard ausgebildet werden. Zur Stunde äußert sich Scholz im Bundestag zu dem Thema.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2023 13:15 Uhr