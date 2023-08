Klimaaktivisten erzwingen Stopp des Schiffsverkehrs auf dem Rhein

Basel: In der Schweiz hat die Polizei wegen Protesten von Klimaaktivisten den Schiffsverkehr auf dem Rhein gestoppt. Wie ein Sprecher der Kantonspolizei in Basel mitgeteilt hat, sind rund ein Dutzend Schiffe betroffen. Etwa zehn Menschen waren demnach an der Aktion beteiligt. Sechs von ihnen seilten sich in der Früh von der Dreirosenbrücke im Zentrum von Basel ab: Sie befestigten ein Transparent mit der Aufschrift "Bewegungsfreiheit für Menschen statt für Öltanker" sowie ein Stoppsignal. Einige Klimaaktivsten schwammen im Wasser. Auf deutscher Seite hatte die Aktion nach Angaben der Behörden keine Auswirkungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 12:15 Uhr