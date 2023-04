Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben ihre Aktionen in Berlin gestartet

Kurzmeldung ein/ausklappen Gesetz zur Modernisierung von Heizungen bleibt umstritten

Berlin: Auch nach dem Beschluss des Bundeskabinetts zur Modernisierung von Heizungen gibt es weiter Kritik daran. Die FDP, als Regierungspartei, will noch wesentliche Änderungen umsetzen. Das kündigte Partei-Vize Kubicki in der "Osnabrücker Zeitung" an. Die FDP fordert deutlich größere Öffnungsklauseln für alternative Heizformen. Außerdem müssten die Fristen gelockert werden, so Kubicki. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sagte im BR-Interview gestern Abend, mit dem Heizungsgesetz werde Eigentum massiv entwertet. Er befürchtet für einen Großteil der Häuser einen viel zu hohen Sanierungsaufwand. Das sei Irrsinn, so Aiwanger. Am Ende würden funktionierende Heizungen rausgeworfen. Bundeskanzler Scholz hält das beschlossene Konzept für gut. Niemand werde vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Künftig sollen neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es gibt aber Ausnahmen, Übergangsregelungen und Zuschüsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2023 06:00 Uhr