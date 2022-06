Klimaaktivisten blockieren Verkehr in Passau und Regensburg

Ermittlungen zur Ursache des Zugunglücks laufen in alle Richtungen

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Zugunglück bei Burgrain laufen die Ermittlungen in alle Richtungen. Der Landrat von Garmisch-Partenkirchen, Speer, sagte dem BR, Berichte über demnächst geplante Sanierungsarbeiten an der Strecke könne er nicht bestätigen. Speer verwies auf laufende Ermittlungen. Auch die Bahn wollte sich bisher nicht dazu äußern. Laut Speer wurde inzwischen ein Umfahrungsplan für Straße und Schiene in der Region erstellt, um zur Ferienzeit ein Verkehrschaos zu vermeiden. Wie lange die Bahnstrecke gesperrt bleibt, ist unklar. Zwar wurden inzwischen die umgekippten Waggons abtransportiert. Die Spurensicherungen und die Reparaturarbeiten dauern den Angaben zufolge aber noch länger an. - Bei dem Unglück am Freitag waren vier Frauen und ein 14 Jahre alter Jugendlicher ums Leben gekommen. Am Abend gedachten in Partenkirchen etwa 200 Menschen der Opfer.

