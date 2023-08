Klimaaktivisten blockieren trotz Verbots Straßen in München

München: Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben wieder Straßen blockiert und damit gegen ein Verbot der Landeshauptstadt verstoßen. Seit Freitag darf nicht mehr ohne Erlaubnis auf Routen von Rettungs- und Einsatzkräften demonstriert werden. Die mehr als 40 Aktivisten protestierten aber unangekündigt mit Sitzblockaden vor allem am Mittleren Ring. Wieviele sich auch festklebten, ist noch unklar. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen. Die sogenannte "Letzte Generation" will auch die nächsten Tage mit ihren Aktionen weiter machen, um gegen die Mobilitätsmesse IAA in München zu protestieren. Ihnen drohen Bußgelder bis zu 3.000 Euro.

