Klimaaktivisten blockieren Straßen in München

München: Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt haben Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" mehrere Straßen blockiert. Nach Polizeiangaben gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Blockiert wurde an acht Standorten im Zentrum Münchens, beispielsweise am Stachus und in der Maximilianstraße. Manche Teilnehmer hätten sich auf die Straße geklebt. Laut Polizei wurden von rund 80 Personen die Personalien aufgenommen, gegen mehrere Aktivisten werde wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Die Aktivisten erklärten, sie wollten die bayerische Landeshauptstadt im Vorfeld der Verkehrsmesse IAA, die am 5. September beginnt, zur Protesthochburg machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 23:00 Uhr