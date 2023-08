Klimaaktivisten blockieren Straßen in München

München: Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt hat die Protestgruppe "Letzte Generation" am vormittag mehrere Straßen blockiert. Nach Polizeiangaben wurde der Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Etwa 25 Menschen klebten sich demnach an sechs Standorten auf die Straße. Die Klimaaktivsten demonstrieren unter anderem am Stachus sowie auf der Maximilianstraße. Damit will die Gruppe ein Zeichen setzen gegen die Verkehrsmesse IAA, die am 5. September in München beginnt. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, Franken, hat im BR betont, man sei gut auf die Proteste vorbereitet. Autofahrer rief er auf, gelassen zu bleiben und nicht aggressiv gegenüber den Klimaaktivisten zu werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 11:00 Uhr