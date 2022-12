Klimaaktivisten blockieren Rollweg auf Münchner Flughafens

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen eines Klimaprotestes ist am Münchner Flughafen eine der beiden Start- und Landebahnen zeitweise gesperrt worden. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" hatten sich auf dem Rollweg im Norden des Flughafens festgeklebt. Der Flugverkehr wurde zeitweise nur auf der Südbahn abgewickelt, Flüge mussten aber nicht gestrichen werden. Nach Angaben des Airport hatten die Aktivisten auch versucht, im Süden auf das Gelände zu kommen. Daran hatte die Polizei sie aber gehindert. Die Gruppe "Letzte Generation" übernahm die Verantwortung für die Aktion in München. Ende November hatten die Klimaaktivisten den Berliner Hauptstadtflughafen für fast zwei Stunden lahmgelegt. Auch dort hatten sich einige am Boden festgeklebt.

