Klimaaktivisten blockieren Regensburger BMW-Werk

Regensburg: Klimaaktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ blockieren seit heute Morgen die Zufahrt zum Regensburger BMW-Werk. Wie die „Letzte Generation“ mitteilt, haben sich einige Aktivisten kurz vor Schichtbeginn auf der Straße festgeklebt. Die Polizei bestätigt den Vorfall und ist vor Ort. Schon gestern hatten Aktivistinnen und Aktivisten in Regensburg über Stunden Straßen und Kreuzungen blockiert. Laut Polizei wurden fünf von ihnen am frühen Abend auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 07:00 Uhr