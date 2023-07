Klimaaktivisten blockieren Brennerautobahn in Österreich

Kurzmeldung ein/ausklappen Fußball-WM: Frankreich besiegt Brasilien 2:1

Brisbane: Bei der Fußball-WM der Frauen hat Frankreich am Nachmittag das Top-Spiel gegen Brasilien mit 2:1 gewonnen. Die Französinnen stehen damit schon mit einem Bein in der k.o-Runde. Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft es schaffen, in ihrer Gruppe Erster zu werden, dann ist es im Moment am wahrscheinlichsten, dass der Achtelfinalgegner Brasilien heißen wird. Am Vormittag hatte Schweden mit 5:0 gegen Italien gewonnen. Die Skandinavierinnen haben die Teilnahme an der k.o.-Runde mit diesem zweiten Sieg bereits sicher. Am ersten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga gab es am Nachmittag folgende Ergebnisse: Kaiserslautern gegen Sankt Pauli 1:2, Osnabrück unterliegt Karlsruhe 2:3, Aufsteiger Elversberg holt ein 2:2 bei Hannover 96 und Wiesbaden und Magdeburg trennen sich 1:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2023 14:45 Uhr