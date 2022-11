Klimaaktivisten blockieren Berufsverkehr in München

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Klima-Aktivisten sorgen in der bayerischen Landeshauptstadt gerade für ein Verkehrschaos. Nach Polizei-Angaben blockieren sie derzeit die Luitpold-Brücke, die in der Innenstadt über die Isar führt. Mehrere Aktivisten haben sich auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Brücke ist deshalb in beiden Richtungen gesperrt. Der Berufsverkehr staut sich auf der zweispurigen Prinzregentenstraße stadteinwärts bis zum Autobahnende der A94 zurück. Die Polizei ist dabei, die unangemeldete Versammlung aufzulösen. Auf Twitter bekannte sich die Bewegung "Letzte Generation" zu der Protestaktion.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2022 09:45 Uhr