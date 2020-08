Klimaaktivisten besetzen zwei Kohlekraftwerke

Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau

Berlin: Den dritten Tag in Folge hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland um über 1000 erhöht. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen 1.122 weitere Fälle. Die meisten Neuinfizierten wurden den Angaben nach in Nordrhein-Westfalen und Hessen gemeldet. Offenbar steigt auch die Zahl der jüngeren Menschen, die an Covid-19 erkranken, im Vergleich zur älteren Bevölkerung weiter an. Innerhalb von vier Wochen sind die Fallzahlen in der Gruppe der unter 40-Jährigen um 31 Prozent angewachsen. Das geht aus einer Auswertung von Krankschreibungen der Barmer Krankenkasse hervor. Barmer-Chef Straub warnte, die Gefahr einer zweiten Welle baue sich offensichtlich immer mehr auf. Er rief jüngere Menschen dazu auf, sich wieder verstärkt an die Corona-Regeln zu halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.08.2020 13:45 Uhr