Klimaaktivisten besetzen Kraftwerke

Piazolo will Schulschließungen vermeiden

München: Auch in Bayern drohen ab Herbst spontane Schulschließungen. Nach den Worten von Kultusminister Piazolo kann dazu bereits ein einziger Corona-Fall an einer Schule führen. Wenn dieser Schüler viele Begegnungen hatte, dann könne das passieren, sagte Piazolo im BR. Allerdings sei dies das letzte Mittel. Wahrscheinlicher sei es, dass nur eine Klasse nach Hause geschickt werde oder auch ein Teil einer Schule. Der Freie-Wähler-Politiker wies die Kritik an den Hygienekonzepten der Länder zurück. Die Kultusministerkonferenz nehme die Lage sehr ernst und gerade in Bayern sei man besonders vorsichtig, sagte Piazolo. Abhängig vom Infektionsgeschehen hält der Minister auch eine Verschärfung der Maskenpflicht in Bayern für denkbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 18:00 Uhr