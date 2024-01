Klimaaktivisten bemängeln Ungleichbehandlung mit Bauern-Protesten

Passau: Klimaaktivisten haben in der niederbayerischen Stadt mit Spielzeugtraktoren und Bannern eine Straße blockiert. Der Verkehr in Passau war kurzzeitig behindert. Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten wegen des Verdachts der versuchten Nötigung. Die Gruppe "Letzte Generation" wirft in einer Mitteilung der Bundesregierung Doppelmoral vor: Bauernproteste mit Straßenblockaden würden legitimiert, Klimaproteste mit Straßenblockaden kriminalisiert.

