Klimaaktivist in München tritt in den Hungerstreik

Scholz ist zufrieden mit Ergebnissen des G20-Gipfels auf Bali

Nusa Dua: Bundeskanzler Scholz hat sich nach dem G20-Gipfel auf Bali zufrieden gezeigt. Es habe Verständigungen gegeben, die weit über die Erwartungen hinausgegangen seien, sagte Scholz nach dem Treffen der großen Industrie- und Schwellenländer. Die hatten zum Abschluss eine klare Stellungnahme zum russischen Angriffskrieg verabschiedet. Darin heißt es, von den meisten G20-Staaten werde der Krieg in der Ukraine scharf verurteilt. Dass man so klare Worte zum russischen Angriffskrieg gefunden habe, sei außerordentlich, so Scholz. Er sieht Kreml-Chef Putin in der Welt nun nahezu isoliert - der habe keine starken Bündnispartner. Die Position Russlands wird in der Erklärung mit dem Satz berücksichtigt: "Es gab andere Auffassungen und unterschiedliche Bewertungen der Lage und der Sanktionen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2022 18:15 Uhr