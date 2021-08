Klima-Sofortprogramm für Gebäudesektor ist laut Expertenrat unzureichend

Bundestag verlängert epidemische Lage

Berlin: Der Bundestag hat den Weg für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen frei gemacht. 325 Abgeordnete stimmten dafür, die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite um drei Monate bis Ende November zu verlängern. Dagegen stimmten 253 und fünf Parlamentarier enthielten sich. Zuvor hatten Politiker der Großen Koalition dafür geworben. Sie argumentierten, die Bundesregierung wolle den Inzidenzwert als entscheidenden Maßstab für Beschränkungen aus dem Infektionsschutzgesetz streichen. Künftig solle stattdessen die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern als Richtschnur dienen. Politiker von FDP und Grünen sprachen sich gegen eine Verlängerung der epidemischen Lage aus. Unterdessen steigen die Ansteckungszahlen in Deutschland immer mehr an. Zuletzt wurden binnen eines Tages mehr als 11.500 positive Tests gemeldet, so viele wie seit Mai nicht mehr.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 19:45 Uhr