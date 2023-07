Klima-Aktivisten und Bund Naturschutz protestieren gegen Norisring-Rennen

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier beunruhigt über hohe Umfragewerte der AfD

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die hohen Umfragewerte der AfD als beunruhigend bezeichnet. Im ZDF-Sommerinterview sagte er, jeder Wähler übernehme Verantwortung für das, was er tue. Das Geschäft der Angstmacher in der Gesellschaft dürfe nicht weiter gefördert werden. Zugleich mahnte er, nicht jede kritische Frage automatisch als Populismus und Rechtsextremismus einzuordnen. Er warnte die etablierten Parteien vor gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die Regierungsparteien müssten sich fragen, ob sie die richtigen Themen setzten und die nötige Geschlossenheit zeigten. Es gehe darum, wieder zu lernen, demokratischen Streit zu führen ohne in Hass und Hetze auszubrechen, so Steinmeier. Er äußerte sich auch zur geplanten Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine. Die Bundesregierung müsse diesn akzeptieren, so Steinmeier. Man könne in der gegenwärtigen Situation den USA "nicht in den Arm fallen". Zugleich wies er aber darauf hin, dass die grundsätzliche Position Deutschlands, sich gegen Streumunition auszusprechen, nach wie vor richtig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 19:00 Uhr