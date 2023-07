Klima-Aktivisten und Bund Naturschutz protestieren gegen Norisring-Rennen

Meldungsarchiv - 09.07.2023 17:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Rund 50 Klima-Aktivisten und Naturschützer haben gegen das Norisring-Rennen demonstriert. Einige Protestierer klebten sich auf der Rennstrecke fest, weshalb sich der Start des DTM-Rennens verzögerte. Zu dem Protestzug hatten der Bund Naturschutz in Bayern und die Bewegung Extinction Rebellion aufgerufen. Zur Begründung hieß es, während des Rennwochenendes würden 25-tausend Liter Treibstoff sinnlos in die Luft geblasen. Organisatoren, Rennställe und Besucher der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft befänden sich auf dem - so wörtlich - Highway zur Klimahölle, hieß es auf Protestbannern der Demonstranten. An die Verantwortlichen der Stadt wurde appelliert, die Sorgen und Klagen der Anwohner wegen Luft- und Lärmbelastung ernst zu nehmen.

