Klima-Aktivisten protestieren wieder auf Autobahnen um München

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Klimaaktivisten der "Letzten Generation" protestieren aktuell wieder auf Autobahnen in und um München. Betroffen sind die A9 sowie die A96 an zwei Stellen. Inwieweit sich die Proteste auf den Verkehr auswirken und ob die Autobahnen gesperrt werden müssen, ist noch unklar. - Im BR hat die Pressesprecherin der "Letzten Generation", Lina Johnsen, in der Früh betont, man setze auch weiterhin auf friedliche Proteste. Dafür, dass sich die Bewegung radikalisieren könnte, wie es Stimmen aus der Politik vermuteten, gebe es keine Anhaltspunkte, so Johnsen. Man sehe, dass hier zu Verzerrungen gegriffen werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2022 09:45 Uhr