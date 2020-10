Klima-Aktivisten protestieren gegen BER

Nachrichtenarchiv - 31.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenige Stunden vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER haben dort Klima-Aktivisten protestiert. Sie waren auf das Dach des Eingangsgebäudes geklettert und hatten sich von dort abgeseilt und ein Banner gezeigt. Darauf stand: "Flieger stoppen statt Klima schrotten." Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf und kündigte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs an. Mehrere Umweltorganisationen haben weitere Proteste gegen die Eröffnung angekündigt, unter anderem eine Fahrraddemonstration. Um 14 Uhr sollen die ersten beiden Maschinen am BER landen, morgen steht dann der erste offizielle Abflug an. Nach immer neuen Problemen beim Bau des Flughafens wird er heute neun Jahre später eröffnet als geplant. Die Baukosten des BER haben sich im Vergleich zur Ursprungsplanung etwa verdreifacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 13:00 Uhr