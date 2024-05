Klima-Aktivisten legen Münchner Flughafen lahm

München: Zum Start des Pfingstwochenendes haben Klimaschutz-Aktivisten den Münchner Flughafen lahmgelegt. Am frühen Morgen war der Airport aus Sicherheitsgründen geschlossen worden, weil sich Aktivisten der sogenannten Letzten Generation auf der Rollbahn festgeklebt hatten. Nach Angaben der Gruppe waren sechs Personen auf das Flughafengelände vorgedrungen. Inzwischen läuft der Betrieb langsam wieder an. Laut einem Flughafensprecher wird es aber auch in den nächsten Stunden noch zu Verzögerungen kommen. Passagieren wird empfohlen, sich an ihre Airline zu wenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 07:30 Uhr