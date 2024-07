Klima-Aktivisten legen Betrieb am Frankfurter Flughafen lahm

Frankfurt: Am Frankfurter Flughafen steht der Betrieb wegen einer Aktion von Klima-Aktivisten still. Am frühen Morgen drangen Demonstranten auf das Gelände des Flughafens ein und klebten sich dort fest. Die Gruppe "Letzte Generation" ist nach eigenen Angaben für die Blockade verantwortlich. Verkehrsminister Wissing hatte gestern erst gefordert, dass es künftig höhere Strafen für solche Aktionen geben muss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 06:45 Uhr