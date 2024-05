Klima-Aktivisten blockieren zum Ferienbeginn vorübergehend Flughafen München

München: Zu Beginn der Pfingsferien haben Klimaschutz-Aktivisten für erhebliche Behinderungen am Münchner Flughafen gesorgt. Die Aktivisten drangen am frühen Morgen auf das Gelände vor und klebten sich an Rollbahnen neben den Landebahnen fest. Deshalb wurde der Airport aus Sicherheitsgründen zunächst komplett geschlossen. Inzwischen sind die Start- und Landebahn wieder freigegeben. Laut einem Flughafensprecher kann es aber noch dauern, bis sich der Betrieb normalisiert. Wegen der Blockade seien 61 Starts und Landungen ausgefallen. Die sogenannte Letzte Generation hatte mitgeteilt, dass sich insgesamt sechs Personen an unterschiedliche Stellen des Münchner Flughafens gesetzt hätten. Zahlreiche Polizeibeamte und Feuerwehrkräfte waren vor Ort, um die Aktivisten zu entfernen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 10:00 Uhr