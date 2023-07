Klima-Aktivisten blockieren Verkehr in München und Nürnberg

Meldungsarchiv - 14.07.2023 11:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Morgen an mehreren Orten in Deutschland protestiert. Am Stachus in München legten Aktivisten den Verkehr mit einer Sitzblockade lahm. Sechs Demonstranten klebten ihre Hände mit Beton an der Straße fest. Der Altstadtring war zeitweise weiträumig abgesperrt, ist aber inzwischen wieder freigegeben. In Nürnberg hatten die Aktivisten unter anderem die Zufahrt zur Oper behindert. Auch dort wurden alle Blockaden mittlerweile aufgelöst. In Berlin war der Verkehr rund um die Siegessäule blockiert. Anlass der Proteste ist der nach Auffassung der "Letzten Generation" unzureichende Einsatz der Bundesregierung für den Klimaschutz. Gestern hatten die Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf lahmgelegt.

