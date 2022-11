Klima-Aktivisten bekommen Haftstrafe nach Attacke auf Vermeer-Gemälde

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Nach einer Klebstoff-Attacke auf ein weltberühmtes Gemälde sind drei Klima-Aktivisten in den Niederlanden zu zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht in Den Haag sprach nach Agenturangaben von einer "schockierenden" Tat. Zwar sei das kostbare Gemälde unversehrt, doch Rahmen und Rückseite des Bildes seien beschädigt worden. Es handelt sich um "Das Mädchen mit dem Perlenohring" von Jan Vermeer. Die drei Verurteilten hatten sich in der vergangenen Woche mit Klebstoff an der Schutz-Glasscheibe des Gemäldes festgeklebt und Tomatensoße darauf geschüttet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 13:00 Uhr