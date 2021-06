Kletterer stürzt am Untersberg im Berchtesgadener Land 40 Meter in die Tiefe und stirbt

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marktschellenberg: Beim Klettern am Untersberg im Berchtesgadener Land ist ein 47-Jähriger aus Nürnberg ums Leben gekommen. Der Mann wollte gestern Nachmittag mit seinem Seilpartner die "Alte Südwand" am Hochthron besteigen. Unklar ist, ob er ausgerutscht oder ein Haltegriff abgebrochen ist. Der Mann fiel 40 Meter in die Tiefe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 10:30 Uhr