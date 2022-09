Kleinflugzeug stürzt knapp neben vollem Zirkuszelt ab

Nachrichtenarchiv - 04.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Duisburg: Beim Absturz eines kleinmotorigen Flugzeugs auf den Parkplatz eines vollen Zirkuszeltes in Duisburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei und Feuerwehr ist die Maschine nach dem Aufprall auf dem Platz in Brand geraten. Der Absturz ereignete sich während einer laufenden Show mit rund 900 Besuchern. Der Zelteingang war nur etwa 50 Meter von der Absturzstelle entfernt. Die Polizei begleitete die Zuschauer geordnet aus dem Zelt, um Panik und Chaos zu vermeiden. Etwa zehn Autos waren in Brand geraten. Zum Hergang des Absturzes gibt es noch keine Informationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 22:00 Uhr