Kleiner CSU-Parteitag läutet letzte Wahlkampfphase ein

Nürnberg: CDU-Chef Merz hat die Anhänger der Union auf einem kleinen Parteitag der CSU auf die letzten zwei Wochen Wahlkampf eingeschworen. Gemeinsam mit CSU-Chef Söder forderte er die Basis auf, um jede Stimme zu kämpfen und sich nicht durch die Kritik an der Migrationspolitik entmutigen zu lassen. In seiner Rede begrüßte Merz die harten Auseinandersetzungen mit den Gegnern von links und rechts als notwendig für die Demokratie. Spätestens seit letzter Woche sei klar, wo die Unterschiede liegen, so Merz. Gleichzeitig grenzten sich Merz und Söder noch einmal scharf gegen die AfD ab. Es werde an keiner Stelle irgendeine Form der Zusammenarbeit, der Tolerierung oder gar eine Regierungsbeteiligung geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 18:00 Uhr