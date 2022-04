Kleiner CSU-Parteitag berät über Außen- und Sicherheitspolitik

Krankenkasse bewilligt 2021 deutlich mehr Kinderkrankengeld-Tage

Berlin: Eltern haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Kinderkrankengeldtage genommen als im Vorjahr. Das geht aus einer Analyse der Krankenkasse Barmer hervor, die der "Welt am Sonntag" vorliegt. Insgesamt bewilligte die Kasse 2021 demnach rund 1,3 Millionen Kinderkrankengeldtage und somit mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Erstmals konnten Eltern dabei das pandemiebedingte Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen, wenn aufgrund von Schul- und Kitaschließungen die Kinder anderweitig betreut werden mussten. Laut Barmer herrschte ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Müttern und Vätern: So wurden fast drei Viertel der Kinderkrankengeld-Tage von Frauen in Anspruch genommen und nur ein Viertel von Männern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 08:00 Uhr