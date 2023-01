Kleiner Asteroid kommt in der Nacht der Erde ganz nah

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Heute Nacht wird ein kleiner Asteroid außergewöhnlich nah an der Erde vorbeiziehen. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, wird er der Erde morgen Früh um 1.27 Uhr am nächsten sein. Zu der Zeit fliegt der Asteroid, der etwa die Größe eines Lieferwagens hat, in nur 3600 Kilometer Entfernung an der Südspitze Südamerikas vorbei. Laut NASA gibt es keine Gefahr eines Einschlags. Selbst wenn der Himmelskörper direkt auf die Erde zusteuerte, würde er bei seiner Größe beim Eintritt in die Atmosphäre weitgehend als Feuerball verglühen. Es werde aber aller Voraussicht nach eine der dichtesten Annäherungen an die Erde sein, die jemals aufgezeichnet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 15:00 Uhr