Klein kritisiert FU Berlin für Umgang mit Judenhass

Berlin: Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, die Freie Universität Berlin kritisiert. Deren Leitung habe antisemitische Diskurse zu lange laufen lassen und sei nicht eingeschritten, sagte Klein in der ARD. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober habe sich an deutschen Hochschulen eine Atmosphäre verbreitet, die Hass und Hetze möglich gemacht habe. Ein 30 Jahre alter jüdischer Student der FU Berlin war am Freitagabend außerhalb des Campus angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 23-jähriger Mitstudent, der an einer pro-palästinensischen Hörsaalbesetzung beteiligt war. Er soll den 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm gegen den Kopf getreten haben, als das Opfer am Boden lag. Laut Polizei war der Attacke ein Streit über den Nahost-Konflikt vorausgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 12:00 Uhr