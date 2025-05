Klein fordert besseren Schutz für jüdische Einrichtungen

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, hat einen besseren Schutz für jüdische Einrichtungen in Deutschland gefordert. Nach dem tödlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington erklärte er wörtlich: "Es steht zu befürchten, dass solche Taten Nachahmer finden, auch auf unseren Straßen“. Klein sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, vieles deute auf eine antisemitische Motivation des Täters hin. Der erschossene Botschaftsmitarbeiter war in Nürnberg aufgewachsen. Auch seine Freundin wurde getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 15:15 Uhr