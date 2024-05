Klein beklagt anti-israelische Stimmung an deutschen Unis

Berlin: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, nimmt eine anti-israelische Stimmung an deutschen Universitäten und Hochschulen wahr. Eine antisemitische Grundhaltung sei weit verbreitet und könne sehr schnell zu einer Eskalation führen, sagte Klein der "Rheinischen Post". Er höre immer wieder von völlig inakzeptablen Fällen, bei denen jüdische Studierende für das verantwortlich gemacht würden, was die israelische Armee im Konflikt mit der islamistischen Hamas tue. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger forderte die Veranwortlichen an den Universitäten in Deutschland dazu auf, konsequent gegen Antisemitismus vorzugehen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, warnte davor, dass sich Proteste, wie in den USA, auch auf deutsche Hochschulen ausweiten könnten. Bei einer propalästinensischen Kundgebung vor der Humboldt-Universität in Berlin hatte es gestern nach Polizeiangaben volksverhetzende Aufrufe gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 08:30 Uhr