Klassische Schulnoten sorgen für Diskussion

FC Bayern wird Meister und trennt sich von sportlicher Führung

München: Der FC Bayern ist nach einem dramatischen Saisonfinale deutscher Fußball-Meister. Die Münchner gewannen am 34. Bundesliga-Spieltag mit 2:1 in Köln. Das reicht für die elfte Münchner Meisterschaft in Folge, weil der bisherige Tabellenführer Dortmund gegen Mainz nur 2:2 spielte. Zugleich zieht der FC Bayern Konsequenzen aus der turbulenten Saison mit nur einem Titel. Wie der Verein bestätigt hat, trennt er sich von Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic. Kahns Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Dreesen. - Der FC Augsburg bleibt trotz eines 0:2 in Gladbach in der Fußball-Bundesliga. Schalke konnte den Abstieg in Liga 2 dagegen nicht abwenden. Die Gelsenkirchener verloren 2:4 in Leipzig. Stuttgart muss nach einem 1:1 gegen Hoffenheim in die Relegation. Die weiteren Ergebnisse: Bochum - Leverkusen 3:0 Wolfsburg - Hertha 1:2 Frankfurt - Freiburg 2:1 und Union - Bremen 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2023 22:00 Uhr