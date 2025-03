Kitas und Kliniken sind im Ausstand

Beschäftigte in Kitas und Kliniken lassen Arbeit ruhen: Die Gewerkschaft Verdi hat Berufsgruppen, in denen besonders viele Frauen arbeiten, schon heute zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Unter anderem in Nürnberg, Ingolstadt und München versammelten sich insgesamt mehrere tausend Menschen zu Kundgebungen. Sie forderten anlässlich des heutigen Equal-Pay-Days und mit Blick auf den morgigen Weltfrauentag neben mehr Lohn auch bessere Arbeitsbedingungen.

