Kita-Mitarbeiter in Südbayern streiken

München: Die Warnstreiks an den kommunalen Kitas in Bayern werden heute fortgesetzt. Nach dem Auftakt in Nordbayern gestern liegt der Schwerpunkt heute im Süden des Freistaats. Betroffen von den Streiks sind neben Kitas, Krippen, Kindergärten und Horten auch Jugendämter, Senioreneinrichtungen und die ambulante Pflege. Im Lauf des Vormittags haben die Gewerkschaften zu Kundgebungen aufgerufen, zu der sie tausende Teilnehmer erwarten. Mit dem Warnstreik wollen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vor der nächsten Tarifrunde den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

