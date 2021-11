Kirchliche Hilfswerke eröffnen bundesweite Spendenaktionen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Detmold: Am heutigen ersten Advent beginnen die kirchlichen Hilfswerke mit ihren bundesweiten Spendenaktionen. Das Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen „Brot für die Welt“ stellt seine Sammlung unter das Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft" und will so die Klimapolitik in den Mittelpunkt stehen. Die Aktion beginnt mit einem Festgottesdienst in Detmold. Das katholische Hilfswerk „Adveniat“ legt seinen den Fokus auf Menschen in den Armenvierteln von Großstädten. Die Messe zum Auftakt findet im Dom von Münster statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 02:00 Uhr