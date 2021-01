Kirchenvertreter fordern Trumps Rücktritt

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Führende US-amerikanische Kirchenvertreter haben Präsident Trump zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Mit seinen Handlungen und Worten habe Trump die Sicherheit der USA und die staatlichen Institutionen gefährdet, hieß es in einem offenen Brief nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des Präsidenten. Sollte Trump nicht gehen, müssten gesetzliche Wege gefunden werden, seinen Rücktritt zu bewirken, heißt es in dem Schreiben, das an Vizepräsident Pence, das Kabinett und den Kongress gerichtet ist. Die Demokraten treiben bereits ein Amtsenthebungsverfahren voran. Für eine Absetzung ist jedoch im Senat eine Zweidrittel-Mehrheit erforderdlich, die aktuell nicht absehbar ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 10:45 Uhr