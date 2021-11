Kirchenvertreter erinnern an Deportation von Münchner Juden

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, Tiefstwerte +3 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt, nur in Alpennähe meist klar, Tiefstwerte +3 bis -1 Grad. Die Aussichten: Morgen in Alpennähe länger sonnig, sonst bewölkt. Am Montag in ganz Bayern bewölkt. Am Dienstag freundlicher. Nächtliche Tiefstwerte 5 bis 0 und Tageshöchstwerte 3 bis 11 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.11.2021 19:45 Uhr