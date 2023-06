Kirchentag in Nürnberg will in schwierigen Zeiten Zuversicht vermitteln

Meldungsarchiv - 07.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: In der fränkischen Stadt wird derzeit der 38. Evangelische Kirchentag eröffnet - mit einem Gottesdienst auf dem Hauptmarkt. Dabei werden auch Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Söder sprechen. Der Präsident des Kirchentags, de Maiziere, sagte vor Beginn des Treffens, man wolle in schwierigen Zeiten Zuversicht vermitteln. Nach seinen Worten soll in Nürnberg mit Verständnis und Respekt über die Themen der Zeit gesprochen werden, wie über Friedensethik und Klimaschutz. Nach Angaben der Veranstalter sind für den Evangelischen Kirchentag bisher 60.000 Tickets verkauft worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 18:00 Uhr