Kirchentag in Hannover eröffnet

Mit zwei großen Gottesdiensten unter freiem Himmel ist der Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover eröffnet worden. Bis Sonntag werden bis zu 100.000 Menschen erwartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte zum Auftakt, nach dem Kirchentag könnten die Menschen mutiger, stärker und beherzter in ihren Alltag zurückkehren. In den kommenden Tagen werden dort auch Ex-Bundeskanzlerin Merkel und der scheidende Bundeskanzler Scholz sprechen. Ein Schwerpunkt des Kirchentags: Die gemeinsame Suche nach einer stabilen demokratischen Basis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 18:00 Uhr