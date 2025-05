Kirchentag geht mit Gottesdienst unter freiem Himmel zu Ende

Hannover: Im Schlussgottesdienst des evangelischen Kirchentags ist zu mehr Toleranz aufgerufen worden. Die Theologieprofessorin Reichel erinnerte vor Tausenden Menschen unter freiem Himmel daran, dass der Planet nur gemeinsam bewahrt werden kann. Gottes Liebe helfe dabei, Zumutungen im Miteinander auszuhalten, sagte sie. Reichel, die in Princeton in den USA lehrt, ging auch auf die amerikanische Politik ein. US-Vizepräsident Vance kritisierte sie als engstirnig und rassistisch. Fünf Tage lang hatten Zehntausende in Hannover am Kirchentag teilgenommen. Kirchentagspräsidentin Siegesmund sprach von einer Lagerfeueratmosphäre. Diskutiert wurde etwa darüber, wie sehr sich die Kirche in die Politik einmischen sollte.

