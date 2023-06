Kirchentag endet mit zwei Freiluftgottesdiensten

Meldungsarchiv - 11.06.2023 10:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Der 38. Evangelische Kirchentag geht heute zu Ende; gerade finden zum Abschluss zwei Freiluft-Gottesdienste statt. Seit Mittwoch feiern zehntausende Besucher in Nürnberg und Fürth das Glaubensfest mit Gottesdiensten, Gebeten, Musik und zahlreichen Diskussionsrunden zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Großes Interesse fanden Veranstaltungen zur Klimakrise und zum Krieg in der Ukraine. Zu den prominenten Gästen aus der Bundespolitik gehörten auch Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz. Der evangelische Kirchentag findet alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt. Gastgeber 2025 ist Hannover.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2023 10:30 Uhr