Kirchentag diskutiert über AfD-Verbotsverfahren

Auch auf dem evangelischen Kirchentag in Hannover ist über die AfD und die Entscheidung der Verfassungsschützer diskutiert worden: Der scheidende Bundeskanzler Scholz warnte mit Blick auf ein mögliches Verbots-Verfahren gegen die Partei vor einem Schnellschuss. Nach seinen Worten sind in den vergangenen Jahren alle Bemühungen am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Günther sprach sich im Magazin "Spiegel" hingegen klar für ein Verbotsverfahren aus. Es gelte unsere Demokratie zu schützen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.05.2025 20:00 Uhr