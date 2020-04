Kirchenglocken erinnern an Opfer des Erfurter Schulmassakers

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: In der Stadt in Thüringen wird an die Opfer des Schulmassakers am Gutenberg-Gymnasium vor 18 Jahren erinnert. Am Mittag läuteten zum Gedenken die Glocken der Erfurter Kirchen. Wegen der Corona-Epidemie wurde auf weitere Veranstaltungen am Jahrestag verzichtet. Morgen soll es aber eine Schweigeminute geben, wenn die Abiturienten nach der Zwangspause an das Gymnasium zurückkehren. Am 26. April 2002 hatte ein Ex-Schüler zwölf Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin sowie einen Polizisten erschossen und sich dann selbst getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 17:00 Uhr