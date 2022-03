Kirchengemeinden läuten Mittagsglocken für Ukraine

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gemeinden in Deutschland haben am Mittag aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ihre Kirchenglocken geläutet. Im Kölner Dom oder der Frauenkirche in Dresden waren die Glocken seit 12 Uhr sieben Minuten lang zu hören, für jeden Tag des bislang siebentägigen Kriegs. In Bayern beteiligten sich neben dem Passauer Dom unter anderem auch der Münchner, Regensburger und Würzburger Dom. Die Europäische Vereinigung der Dombaumeister hatte zu der Solidaritätskundgebung aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 14:00 Uhr