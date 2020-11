Kirchen wollen Gottesdienste an Weihnachten ermöglichen

Das Wetter: Vielerorts trüb; Höchstwerte 0 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb durch zähen Nebel oder Hochnebel, im höheren Bergland und in Alpennähe meist sonnig. Temperaturen: 0 bis 10 Grad. In der Nacht zunehmend neblig und Abkühlung auf -2 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Auch in den nächsten Tagen Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. In den Nächten 0 bis minus 3 Grad, tagsüber 1 bis 11 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.11.2020 09:45 Uhr