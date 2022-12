Kirchen und Politik würdigen verstorbenen Papst Benedikt

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland haben bereits die ersten Vertreter aus Kirche und Politik auf den Tod des emeritierten Papstes Benedikt reagiert. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte, der Verstorbene sei ein beeindruckender Theologe und erfahrener Hirte gewesen. Die Katholiken trauerten um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt habe. Mit hohem Respekt, so der Limburger Bischof weiter, denke er an Benedikts mutige Rücktrittsentscheidung 2013. Für die evangelische Kirche erklärte die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus, als Kardinal und später auch als Papst habe er in Fragen der Ökumene das Gemeinsame unterstrichen, wofür man bis heute dankbar sei. Nach den Worten von Bundeskanzler Scholz verliert die Welt mit Benedikt einen klugen Theologen. Als deutscher Papst sei er für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 12:00 Uhr